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Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования

Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования На любую провокацию на азербайджано-армянской границе незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования.
Армия
26 июня 2022 г. 23:29
Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования

"На любую провокацию на азербайджано-армянской границе незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"Ситуация в районе азербайджано-армянской государственной границы, где расположены подразделения Азербайджанской армии, и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем. Немедленно принимаются адекватные меры реагирования на любую провокацию, которая имеет место здесь", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: “Ermənistanla sərhəddə hər hansı təxribata dərhal cavab tədbirləri görülür”

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