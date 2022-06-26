Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования

На любую провокацию на азербайджано-армянской границе незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования.

"На любую провокацию на азербайджано-армянской границе незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"Ситуация в районе азербайджано-армянской государственной границы, где расположены подразделения Азербайджанской армии, и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем. Немедленно принимаются адекватные меры реагирования на любую провокацию, которая имеет место здесь", - сказал министр.