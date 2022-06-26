Закир Гасанов: Мы встречаем этот праздник как победоносная армия

Мы встречаем этот праздник как победоносная армия».

"Мы встречаем этот праздник как победоносная армия".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"Наша победа в Отечественной войне – это воплощение славной истории азербайджанского народа. Память о наших героических шехидах будет жить вечно. Опираясь на решимость и мудрую военную стратегию нашего Верховного главнокомандующего, Азербайджанская Армия мужественно выполнила свой почетный долг перед Родиной и народом, положив конец 30-летней военной агрессии противника", - сказал Закир Гасанов.