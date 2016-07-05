Закир Гасанов: Апрельские бои стали доказательством боевого духа, боеспособности и мощи ВС Азербайджана

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с праздником Рамазан.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в поздравительном тексте говорится: "Господа офицеры, прапорщики, мичманы, старшины, солдаты и матросы! От всей души поздравляю вас с праздником Рамазан. Национально-духовные ценности - духовное богатство народа. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда высоко ценивший это, заботился о сохранении национальных и религиозных традиций. Именно в период его правления в нашей стране были построены крепкие межрелигиозные отношения. Свобода совести и толерантность, царящие сегодня в Азербайджане, превращение страны в мировой центр мультикультурализма являются результатом мудрой политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Праздник Рамазан, являющийся символом равенства и духовной чистоты, отмечается в Азербайджане на высоком уровне. Под руководством уважаемого президента Ильхама Алиева наша страна, известная среди мировых государств как образец толерантности, уверенно развивается по пути демократии и прогресса. Сегодня экономика страны динамично развивается, уровень жизни населения растет, повысилась оборонная мощь республики, еще больше укрепилась независимость. Апрельские бои стали доказательством боевого духа, боеспособности и мощи ВС Азербайджана. Наши земли были частично освобождены из оккупации. Верховный главнокомандующий неоднократно заявлял о том, что "Мы не позволим создать на наших территориях второе армянское государство". Для того, чтобы оправдать доверие президента и азербайджанского народа, мы должны сделать все возможное и за кратчайшие сроки освободить наши земли от оккупации.

Я верю, что личный состав Вооруженных сил, оставаясь верен Конституции Азербайджанской Республики, воинской клятве и Уставу, и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг и повышать боевую и морально-психологическую подготовку во имя восстановления территориальной целостности республики и освобождения наших исконных земель от оккупантов.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в службе".