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    Вручены воинские звания и сертификаты выпускникам очередных курсов подготовки прапорщиков

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил состоялась церемония выпуска выпускников, успешно завершивших "Курсы подготовки прапорщиков".

    Как сообщили Report в министерстве обороны, выступившие на церемонии пожелали выпускникам и впредь быть бдительными в деле защиты Родины и профессионально выполнять все задания, а также успехов в службе.После вручения выпускникам, успешно завершившим курсы сертификатов и воинского звания "прапорщик" было сделано фото на память.

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