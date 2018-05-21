Вручены воинские звания и сертификаты выпускникам очередных курсов подготовки прапорщиков

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил состоялась церемония выпуска выпускников, успешно завершивших "Курсы подготовки прапорщиков".

Как сообщили Report в министерстве обороны, выступившие на церемонии пожелали выпускникам и впредь быть бдительными в деле защиты Родины и профессионально выполнять все задания, а также успехов в службе.После вручения выпускникам, успешно завершившим курсы сертификатов и воинского звания "прапорщик" было сделано фото на память.