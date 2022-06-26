Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания

13:06

Сегодня – День Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, минуло 104 года со дня создания Вооруженных сил нашей страны.

По решению Совета министров Азербайджанской Демократической Республики 26 июня 1918 года в Азербайджане была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный корпус. Работавшие в созданном тогда Военном министерстве его руководители Самед бек Мехмандаров, Алиага Шихлинский и другие военные специалисты осуществили важные реформы в строительстве азербайджанской армии.

Строительство современной армии в Азербайджане началось с 70-х годов прошлого века. Своим приходом в руководство страны в 1969 году Гейдар Алиев поставил цель подготовить национальные офицерские кадры и этим дал старт строительству армии в Азербайджане. В Баку был открыт Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. Привлечение молодежи в эту школу, а также военные школы других республик дали значимый толчок подготовке профессиональных военных кадров для Азербайджана.

После обретения Азербайджаном независимости, страна столкнулась с серьезным кризисом в военной сфере. Основная задача, стоящая перед не имеющим регулярной армии Азербайджаном, заключалась в контроле ситуации в боях за Карабах. Осуществить этот процесс было очень сложно - материально-техническое обеспечение армии сопровождалось проблемами.

Однако постепенно, для прекращения поражений в войне, все возможности страны были мобилизованы на строительство Национальной армии. Был принят первый серьезный шаг на пути перехода от добровольного батальона к регулярной армии. Частично были отрегулированы процессы мобилизации и призыва на воинскую службу. Проведенный в Баку 9 октября 1992 года военный парад стал важным шагом на пути повышения чувства патриотизма, роста веры и интереса к армии.

Фундамент строительства профессиональной армии в стране был заложен в конце 1993 года. Таким образом, в Азербайджане были ликвидированы незаконные вооруженные формирования, создано единое командование. Было покончено с анархией и создана регулярная армия. Посещающему прифронтовые зоны Верховному главнокомандующему Гейдару Алиеву удалось добиться режима прекращения огня. После этого строительство современной армии начало развиваться на основе фундаментальных принципов.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года был сделан важный шаг на пути восстановления традиций строительства национальной армии, и 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.

Указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева, успешно осуществляющего стратегическую политику общенационального лидера Гейдара Алиева в области строительства армии, в стране успешно осуществляются процессы создания современного военно-промышленного комплекса и усовершенствования кадровой подготовки для Вооруженных сил.

Сегодня в богатой победами истории Азербайджана день создания Вооруженных сил отмечается с большим воодушевлением в связи с Победой в Отечественной войне.

В результате контрнаступательных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего для освобождения наших оккупированных земель, была одержана победа над врагом. 44-дневная Вторая Карабахская война вписана в историю Азербайджана золотыми буквами. Благодаря мужеству, самоотверженности, а также инициативности и решительности азербайджанских солдат, достойно выполнивших боевые задачи, наши земли были освобождены от оккупации, обеспечена территориальная целостность Азербайджана.

Азербайджанские солдаты, освободив земли от почти 30-летней оккупации, ценою собственной крови добились Великой Победы. Для достижения этой победы 2 904 азербайджанских военнослужащих отдали свои жизни и стали шехидами.

Эта Победа Азербайджана - результат успешной политики, сильной воли и решимости Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.