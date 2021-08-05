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Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии 4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически п
Армия
5 августа 2021 г. 13:36
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабекского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenian armed forces shell Azerbaijani Army positions again
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub"

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