Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически п

4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабекского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.