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Военный прокурор рассказал о передаче тел погибших в ходе провокаций армян их семьям

Военный прокурор рассказал о передаче тел погибших в ходе провокаций армян их семьям Проделана большая работа по передаче тел погибших в ходе провокаций армян их семьям.
Армия
30 сентября 2022 г. 05:26
Военный прокурор рассказал о передаче тел погибших в ходе провокаций армян их семьям

Проделана большая работа по передаче тел погибших в ходе провокаций армян их семьям.

Как сообщает Report, об этом в официальной прессе отметил заместитель генерального прокурора Азербайджана - военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что Военная прокуратура внимательно отнеслась к обращениям граждан и приняла неотложные меры по решению поднятых вопросов: «В результате по сравнению с 8 месяцем 2021 года, в соответствующий период 2022 года количество повторных обращений не увеличилось, а в целом уменьшилось, что свидетельствует о полной удовлетворенности граждан".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror erməni təxribatı qurbanlarının meyitlərinin verilməsindən danışıb

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