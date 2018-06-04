Военный контингент, участвовавший в совместном турецко-азербайджанском учении, вернулся в Нахчыван

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Личный состав и бронетехника Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в совместном турецко-азербайджанском широкомасштабном учении, прошедшем в городе Карс, вернулись в пункт постоянной дислокации в Нахчыване.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В последний день совместных учений был проведен "День высокопоставленных гостей".

В мероприятии приняли участие делегации, во главе с командующим 3-й Армией Вооруженных сил Турции генералом армии Исмаилом Сердар Савашом и заместителем министра обороны Азербайджана – командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым.