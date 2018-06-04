 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Военный контингент, участвовавший в совместном турецко-азербайджанском учении, вернулся в Нахчыван

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Личный состав и бронетехника Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в совместном турецко-азербайджанском широкомасштабном учении, прошедшем в городе Карс, вернулись в пункт постоянной дислокации в Нахчыване.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В последний день совместных учений был проведен "День высокопоставленных гостей". 

    В мероприятии приняли участие делегации, во главе с командующим 3-й Армией Вооруженных сил Турции генералом армии Исмаилом Сердар Савашом и заместителем министра обороны Азербайджана – командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi