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Военные летчики Азербайджана продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Технофест"

Военные летчики Азербайджана продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Технофест" Очередной полет нашего военного летчика был продемонстрирован в последний день фестиваля Технофест-2021 в Стамбуле, Турция.
Армия
26 сентября 2021 г. 17:57
Военные летчики Азербайджана продемонстрировали свое мастерство на фестивале Технофест

Очередной полет нашего военного летчика был продемонстрирован в последний день фестиваля "Технофест-2021" в Стамбуле, Турция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Перед полетом почтили память наших военнослужащих, погибших в годы Отечественной войны.

Показательный полет нашего военного летчика в небе Стамбула со сложным пилотажем привлек внимание гостей, наблюдавших за авиашоу.

Отметим, что в четвертый год проведения фестиваля авиации, космоса и технологий "Технофест-2021" в международном аэропорту Ататюрк два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разные дни совершили показательные полеты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi təyyarəçilərimiz “Texnofest-2021” festivalında növbəti uçuşu nümayiş etdiriblər

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