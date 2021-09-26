Военные летчики Азербайджана продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Технофест"

Очередной полет нашего военного летчика был продемонстрирован в последний день фестиваля "Технофест-2021" в Стамбуле, Турция.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Перед полетом почтили память наших военнослужащих, погибших в годы Отечественной войны.
Показательный полет нашего военного летчика в небе Стамбула со сложным пилотажем привлек внимание гостей, наблюдавших за авиашоу.
Отметим, что в четвертый год проведения фестиваля авиации, космоса и технологий "Технофест-2021" в международном аэропорту Ататюрк два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разные дни совершили показательные полеты.