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Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях-2021

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях-2021 Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии также примут участие в Зимних учениях-2021, которые пройдут в городе Карсе братской Турецкой Республики.
Армия
17 января 2021 г. 15:46
Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии примут участие в Зимних учениях-2021

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии также примут участие в Зимних учениях-2021, которые пройдут в городе Карсе братской Турецкой Республики.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учениях.

После исполнения Государственного гимна, выступая на церемонии отправки, генерал-майор Фазиль Агаларов рассказал о развивающемся азербайджано-турецком военно-техническом сотрудничестве, значимости ежегодно проводимых в Нахчыване и Карсе совместных военных учений, славной победе нашей Победоносной Армии в Отечественной войне и пожелал успехов подразделениям, которые примут участие в Зимних учениях-2021.

После выступлений подразделения, привлеченные к учениям, выехали из города Нахчыван в направлении пограничного пункта пропуска Садарак. Наши подразделения перешли через мост "Умид" над рекой Араз и продолжили движение в направлении города Карса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi qulluqçuları “Qış təlimi-2021”də iştirak edəcək

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