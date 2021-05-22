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Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения

Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника
Армия
22 мая 2021 г. 13:33
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
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Согласно плану совместных действий на 2021 год, были проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне Азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей.

В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.

Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish servicemen hold joint tactical exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri birgə taktiki təlim keçirib

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