Баку. 8 июля REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос задержки демобилизации военнослужащих, завершивших срочную службу.

Как сообщил Report заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-майор Новрузали Оруджев, информация о том, что лица, завершившие срочную военную службу, все еще остаются в воинских частях и не увольняются в запас, не соответствует истине.

Он отметил, что с 1 июля в отдельных воинских частях начался процесс демобилизации: "Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева с 1-го по 30-е июля осуществляется процесс призыва на военную службу и увольнения в запас военнослужащих срочной службы".