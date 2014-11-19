ВМС и ВВС Азербайджана завершили совместные широкомасштабные оперативно-тактические учения

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершились оперативно-тактические учения с участием военно-морских сил (ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что 13-го ноября, согласно утвержденному плану оперативной подготовки, начаты оперативно-тактические учения с участием полного состава ВМС, частей и подразделений ВВС и сил противовоздушной обороны (ПВО), а также министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра - начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова.

К учениям привлечены более 500 человек личного состава, более 40 боевых кораблей и катеров, 58 снарядов ракетных и артиллерийских войск, до 20 боевых самолетов и вертолетов ВВС, до 50 различных средств войск ПВО, используемых в целях противовоздушной обороны, в том числе, отрядов специального назначения.

В активной фазе учений произведены боевые выстрелы из всех видов оружий.