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    "Вертолеты России" намерены создать сервисный центр в Азербайджане

    На выставку ADEX-2018 Вертолеты России привезли модели Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, Ансата, а также Ми-35М
    © Sputnik

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Холдинг "Вертолеты России" на выставке ADEX-2018 в Баку предложит Азербайджану создать на территории страны сервисный центр для обслуживания российской техники, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В ходе выставки мы намерены предложить нашим партнерам новейшие образцы гражданских и военных вертолетов в комплексе с решениями по их дальнейшему обслуживанию. Также рассчитываем актуализировать вопрос создания на территории Азербайджана сервисного центра для вертолетов российского производства", - сообщил заместитель гендиректора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

    На выставку "Вертолеты России" привезли модели Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, "Ансата", а также Ми-35М.

    Отметим, что ADEX-2018 открылась в Азербайджане 25 сентября и продлится до 27 сентября. Российская оборонная промышленность представлена 25 компаниями.

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