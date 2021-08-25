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В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются мероприятия по борьбе с вирусами

В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются мероприятия по борьбе с вирусами В Нахчыванской Автономной Республике и в войсках Нахчыванского гарнизона продолжается проведение превентивных мер против вирусных инфекций и инфекционных заболеваний.
Армия
25 августа 2021 г. 20:07
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются мероприятия по борьбе с вирусами

В Нахчыванской Автономной Республике и в войсках Нахчыванского гарнизона продолжается проведение превентивных мер против вирусных инфекций и инфекционных заболеваний.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях профилактики инфекций и инфекционных заболеваний, охраны здоровья военнослужащих и членов их семей в военных городках, соединениях, частях и подразделениях проводятся масштабные дезинфекционные мероприятия. Санитарно-гигиеническая обстановка находится под контролем.

На территории воинских частей и особенно в солдатских общежитиях усиливаются лечебно-профилактические и дезинфекционные мероприятия, проводятся профилактические мероприятия по правильному соблюдению военнослужащими правил гигиены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında yoluxucu xəstəliklərə qarşı aparılan tədbirlər davam etdirilir

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