 Наверх

В воинском объединении проведены учебно-методические сборы - ВИДЕО

В воинском объединении проведены учебно-методические сборы - ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов соединений и частей воинского объединения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Были проверены теоретические знания и практические навыки военнослужащих по боевой, огневой подготовке и вождению.

При проведении боевых стрельб в ночное время в ходе практической части сборов командиры и заместители командиров батальонов выполнили задачи по управлению подразделениями и огнем.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!