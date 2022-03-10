В воинских частях ВС Азербайджана прошли учебно-методические занятия

Согласно утвержденному министром обороны плану, в воинских частях с командирами были проведены учебно-методические занятия с целью повышения эффективности идеологической работы и морально-психологического обеспечения, а также работы в области укрепления п

Согласно утвержденному министром обороны плану, в воинских частях с командирами были проведены учебно-методические занятия с целью повышения эффективности идеологической работы и морально-психологического обеспечения, а также работы в области укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Начальник Управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава генерал-майор Бекир Оруджов рассказал о реформах по повышению дисциплины в Азербайджанской армии, а также о возложенных на офицеров задачах по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению в этой сфере.

Даны методические рекомендации для повышения эффективности профилактических мер в целях повышения морально-психологической подготовки личного состава Азербайджанской армии и предотвращения возможных негативных ситуаций. На проведенных занятиях и обсуждениях командному составу была оказана теоретическая и практическая помощь в подготовке и исполнении руководящих документов в области идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

Офицеры различных управлений и воинских частей Министерства обороны обсудили на учебно-методических занятиях темы, влияющие на боеспособность Азербайджанской армии.