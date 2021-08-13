В Турции пройдет выставка оборонной промышленности IDEF-2021

Ведущие оборонные компании Турции готовятся к участию в 15-й международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая пройдет с 17 по 20 августа в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Ведущие оборонные компании Турции готовятся к участию в 15-й международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая пройдет с 17 по 20 августа в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем Администрации президента.

По числу компаний-участниц IDEF находится на третьем месте в мире среди 32 оборонных выставок, организуемых на сегодняшний день в различных странах.

На территории выставки будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких.

В выставке запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. Будут проведены многочисленные переговоры.

По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.

За последние годы выставка в Стамбуле зарекомендовала себя в качестве одного из оборонных брендов Турции.