В широкомасштабных учениях Азербайджанской армии выполняются боевые задачи - ВИДЕО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.