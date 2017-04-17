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    В широкомасштабных учениях Азербайджанской армии выполняются боевые задачи - ВИДЕО

    Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации
    © Mod.gov.az

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с высоким требованием по их организации.

    Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

    Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.

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