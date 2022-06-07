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В ракетно-артиллерийских подразделениях прошли тактические учения с боевой стрельбой

В ракетно-артиллерийских подразделениях прошли тактические учения с боевой стрельбой В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием расчетов самоходных гаубиц ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск.
Армия
7 июня 2022 г. 13:31
В ракетно-артиллерийских подразделениях прошли тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием расчетов самоходных гаубиц ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв резервные огневые и стартовые позиции.

На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точным огнем.

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Версия на азербайджанском языке Raket və artilleriya bölmələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib

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