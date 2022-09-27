В Отечественной войне БПЛА ГПС обезвредили 290 целей противника

В результате применения в Отечественной войне беспилотных летательных аппаратов Государственной пограничной службы (ГПС) "Хароп", "Гузгун" и "Гермес" были обезврежены стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе

В результате применения в Отечественной войне беспилотных летательных аппаратов Государственной пограничной службы (ГПС) "Хароп", "Гузгун" и "Гермес" были обезврежены стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе 8 ракетных комплексов С-300, танки, боевые бронемашины, командно-контрольные пункты, в общей сложности 290 целей противника.

Как передает Report, об этом начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил в интервью СМИ.

"Во время освобождения от врага высоты Бартаз в Зангиланском районе наши оперативники уничтожили атакующий их военный самолет противника "Су-25". Благодаря беспилотным летательным аппаратам, которые полностью господствовали в воздухе и на поле боя, военная мощь, на которую враг полагался в течение многих лет, превратилась в металлолом. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный военный опыт совместного боевого применения БПЛА "Хароп" и "Байрактар-ТБ2", - сказал начальник ГПС.

Эльчин Гулиев отметил, что Вооруженные силы Азербайджана, использующие в Отечественной войне самые современные военные технологии, разведывательные и ударные БПЛА, неожиданные для армянской армии методы ведения боя, показали всему миру, что значительно опередили противника в области боевой подготовки, освоили новую модель боевых действий: "Эта война вошла в военную историю как первая крупномасштабная война, в которой интенсивно применялись БПЛА".