В Нахчыване прошли учения спецназа

16:51

В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли очередные специально-тактические учения.

Как сообщает Report, за учениями подразделений специального назначения, в которых отрабатывались навыки борьбы с терроризмом, наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции.

В рамках учений, подразделения специального назначения провели антитеррористическую операцию с целью захвата лидера террористической группировки, а также обнаружения и уничтожения складов с боеприпасами.

При поддержке с воздуха спецназовцы вошли в здание, где укрывались условные террористы.

В ходе операции террористы были обезврежены. Глава группировки был захвачен при попытке бегства.

По окончании учений отличившиеся военнослужащие были награждены.