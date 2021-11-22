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В Нахчыване прошли учения спецназа

В Нахчыване прошли учения спецназа 16:51
Армия
22 ноября 2021 г. 17:35
В Нахчыване прошли учения спецназа

В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли очередные специально-тактические учения.

Как сообщает Report, за учениями подразделений специального назначения, в которых отрабатывались навыки борьбы с терроризмом, наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции.

В рамках учений, подразделения специального назначения провели антитеррористическую операцию с целью захвата лидера террористической группировки, а также обнаружения и уничтожения складов с боеприпасами.

При поддержке с воздуха спецназовцы вошли в здание, где укрывались условные террористы.

В ходе операции террористы были обезврежены. Глава группировки был захвачен при попытке бегства.

По окончании учений отличившиеся военнослужащие были награждены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının terrorla mübarizə üzrə təlimi keçirilib

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