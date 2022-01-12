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В Нахчыване прошли тактико-специальные учения спецназа Внутренних войск

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения спецназа Внутренних войск Проведены тактико-специальные учения спецназа отдельной оперативной бригады “Нахчыван” Внутренних войск.
Армия
12 января 2022 г. 18:18
В Нахчыване прошли тактико-специальные учения спецназа Внутренних войск

Проведены тактико-специальные учения спецназа отдельной оперативной бригады “Нахчыван” Внутренних войск.

Как сообщили Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, согласно сценарию тактико-специальных учений, с целью нейтрализации организованной преступной группировки, занимающейся контрабандой боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконным оборотом наркотических средств, группы спецназовцев отдельной оперативной бригады “Нахчыван" Внутренних войск начали антитеррористическую операцию.

В населенном пункте с условным названием “Старая фабрика” с применением различного оружия в борьбе с вооруженными преступниками были выполнены элементы ближнего боя, а с помощью специально обученных служебных собак были обнаружены и обезврежены оружие и наркотические средства.

Начальник Нахчыванского гарнизона, генерал-полковник Кярям Мустафаев и командир отдельной оперативной бригады “Нахчыван” Внутренних войск генерал-майор Салим Нифталиев, выступая на церемонии награждения по случаю успешного завершения учений, за которыми наблюдали и представители вооруженных сил Турции, отметили, что навыки личного состава по борьбе с преступными террористами постоянно совершенствуются и задачи в ходе учений выполняются с высоким профессионализмом.

В заключение военнослужащим были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlıları taktiki-xüsusi təlim keçirib

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