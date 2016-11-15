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    В Нахчыване продолжаются крупномасштабные учения Вооруженных Сил

    Для организации медобеспечения в бою на высоком уровне, медицинские подразделения развернуты в полевых условиях

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Поднятые по тревоге в рамках крупномасштабных учений Вооруженных сил личный состав и военная техника соединений, воинских частей и подразделений Отдельной Общевойсковой Армии выведены в районы оперативного назначения и оснащены всеми необходимыми средствами.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Проводятся учения в районах оперативного назначения с целью повышения уровня профессионализма артиллерийских соединений и воинских частей Отдельной Общевойсковой Армии.

    Для организации медицинского обеспечения в бою на высоком уровне, медицинские подразделения развернуты в полевых условиях и готовы к выполнению соответствующих задач.

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