В Москве открылась конференция по международной безопасности - ФОТО

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В столице России открылась VIII Московская конференция по международной безопасности.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе мероприятия более 1 тыс. делегатов из 111 стран мира обсудят вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и Ливии.

На открытии заседания присутствуют секретарь Совбеза России Николай Патрушев, который зачитал приветственное послание президента России Владимира Путина участникам форума.

На открытии также выступят министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.

На мероприятии принимает участие и азербайджанская делегация, которую возглавляет заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев.

Игбал Рустамов