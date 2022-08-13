В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"

13 августа под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте проведено служебное совещание с участием заместителей министра, командующих войсками, начальников управлений, отделов и служб минис

13 августа под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте проведено служебное совещание с участием заместителей министра, командующих войсками, начальников управлений, отделов и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи подключились командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом, главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией, а также требования и задачи по поддержанию боеготовности на высоком уровне.

В ходе встречи была проанализирована проведенная подразделениями Азербайджанской армии операция "Возмездие".