В Минобороны Азербайджана произошли новые кадровые назначения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряда военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики на должности высшего офицерского состава.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряда военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики на должности высшего офицерского состава.

Как сообщает Report, на указанные должности высшего офицерского состава назначены следующие военнослужащие Министерства обороны Азербайджанской Республики:

генерал-лейтенант Османов Низам Рамазан оглу освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба – начальника Главного управления боевой подготовки и военного образования и назначен заместителем министра обороны – начальником Главного управления материально-технического обеспечения;

генерал-майор Эфендиев Энвер Закарийя оглу освобожден от должности начальника Управления боевой подготовки Главного управления боевой подготовки и военного образования и назначен заместителем министра обороны – командующим Сухопутными войсками;

генерал-майор Алиев Азер Али оглу освобожден от должности заместителя начальника Военной академии по учебной части и назначен начальником Главного оперативного управления;

генерал-майор Сеидов Кянан Алигусейн оглу освобожден от должности первого заместителя командующего Силами специального назначения – начальника штаба и назначен командиром 5-го Армейского корпуса.