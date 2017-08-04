В конкурсе "Кубок моря - 2017" будет выполнен эпизод "Стрельба по плавающей мине" - ВИДЕО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В рамках конкурса "Кубок моря - 2017" выполнен эпизод №2 "Стрельба по воздушной цели".

Как сообщили Report в министерстве обороны, участвующие в соревнованиях малый ракетный корабль "Град Свияжск" ВМФ России и ракетный катер "Джошан" ВМС Ирана, уничтожив воздушные цели, выполнили задание.

Сторожевой корабль "G-124" ВМС Азербайджана и ракетно-артиллерийский корабль "Сарыарка" ВМС Казахстана из-за появившихся в мишенях независящих от экипажа кораблей технических причин выполнят задания на следующий день.

Сегодня экипажи кораблей при выполнении эпизода "Стрельба по плавающей мине" будут состязаться в уничтожении цели, имитирующую плавающую мину.