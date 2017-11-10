В Хызы обнаружена 121 единица невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе осмотрело территорию вокруг воинской части, где произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружена и изъята 121 единица невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 214 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 288 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 535700 кв. м (53.57 га) территории.

В общей сложности, за 65 дня было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участков, 15 ферм, 44 земельный участка, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территория телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск и железной дороги Баку-Ростов, территорию вокруг нефтяной скважины, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан, осмотрена территория управления озеленения №6; обнаружено 14815 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 7009 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 64273кг воспламеняющихся средств. Как результат, 62 864 585 кв.м (6 286 га) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.