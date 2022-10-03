В Финляндии стартовали крупные учения ВВС с участием шведских военных

Военно-воздушные силы Финляндии начинают масштабные осенние учения Ruska 22 ("Руска-2022", "Золотая осень" в переводе с финского) с участием шведских военных. Учения, в которых примут участие все подразделения финских ВВС, пройдут с 3 по 8 октября. К ним

Военно-воздушные силы Финляндии начинают масштабные осенние учения Ruska 22 ("Руска-2022", "Золотая осень" в переводе с финского) с участием шведских военных. Учения, в которых примут участие все подразделения финских ВВС, пройдут с 3 по 8 октября. К ним будут привлечены 3 700 военных, в том числе 2 400 резервистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба финских ВВС.

В маневрах будет задействовано 50 самолетов: большая часть из них - истребители F/A-18 Hornet, а также учебно-тренировочные самолеты Hawk и транспортные самолеты.

Кроме того, в учениях примут участие подразделения ВВС Швеции и их истребители JAS 39 Gripen компании Saab. Техника будет базироваться на восьми аэродромах по всей территории Суоми.

В план учений включены как полеты на малых высотах, так и сверхзвуковые полеты на высоте более 10 км.