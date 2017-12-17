В Джоджуг Мерджанлы полностью очищено 0,69 га территории

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было полностью очищено 6900 кв. м (0,69га) территории, мин и невзорвавшихся боеприпасов не обнаружено.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), в общей сложности за 29 дней обнаружено 11 невзорвавшихся боеприпасов (PHS), одна ручная граната F-1, взрывчатка UZRQM, две ручные гранаты RQ-42, два усилителя мины TM-62, 5 управляемых противотанковых ракет PQ-7, две противопехотные мины OZM-72. Полностью очищены , 503 950 кв. м территории, 236 766 кв. м на глубине 20 см, 180 700 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 10 декабря агентство осмотрело различные участки в городах и районах страны. В результате обнаружено и обезврежено 7529 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверена территория площадью в 5 611 548 кв. м.

В общей сложности, с 1 января по 16 декабря в различных городах и районах страны обнаружено и обезврежено 7 538 единиц невзорвавшихся снарядов, 204 противотанковые и 35 противопехотных мин; осмотрено и проверено 5 678938 кв.м. территории.