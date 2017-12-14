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    В Бейлагане обнаружен пушечный снаряд

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе обнаружен пушечный снаряд.

    Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

    Сообщается, что 13 декабря вечером из центра управления в кризисных ситуациях МЧС в агентство поступила информация об обнаружении одного снаряда в селе Биринджи Шахсевян города Бейлаган.

    С учетом темного времени суток и мер безопасности 14 декабря на территорию была отправлена специальная мобильная оперативная группа агентства.

    Эксперты агентства осмотрели территорию вокруг канала, в результате неотложных оперативных мероприятий был обнаружен 1 пушечный снаряд диаметром 100 мм (OF-412) и перевезен для обезвреживания в центральную территорию агентства по уничтожению.

    Был проведен наземный осмотр территории площадью 300 кв. м вокруг места обнаружения снаряда, никаких подозрительных предметов и установок не обнаружено.

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