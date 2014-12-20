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    В Барде прошло мероприятие на патриотическую тему

    На учебном полигоне состоялись соревнования по стрельбе с участием команд «Молодые соколы»

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В городе Барда состоялось мероприятие на тему "Молодежь – наше будущее", организованное совместными усилиями Бардинской военной части и Управления молодежи и спорта данного района.

    Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, на мероприятии выступил глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев.

    В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены команд "Молодые соколы" из Бардинского, Агдамского, Тертерского и Геранбойского районов.

    Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и посетили Центр Гейдара Алиева.

    Затем на учебном полигоне состоялись соревнования по стрельбе с участием команд "Молодые соколы".

    Отличившимся членам команд были выданы почетные грамоты и ценные призы.

    В завершение в Центре культуры Барды состоялось представление.

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