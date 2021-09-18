В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России

Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации, находящейся в нашей стране с дружественным визитом, и командованием Военно-Морских Сил Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
Командующий Национальной гвардией Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию во главе с капитаном 2-го ранга Каспийской флотилии ГНБ России капитаном Владимиром Зайцевым.
На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.