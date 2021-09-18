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В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России

В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России Состоялась рабочая встреча главы военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации с командованием ВМС Азербайджана, находящимся в нашей стране с дружественным визитом.
Армия
18 сентября 2021 г. 18:56
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России

Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации, находящейся в нашей стране с дружественным визитом, и командованием Военно-Морских Сил Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Командующий Национальной гвардией Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию во главе с капитаном 2-го ранга Каспийской флотилии ГНБ России капитаном Владимиром Зайцевым.

На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan və Rusiya hərbi dənizçilərinin görüşü keçirilib

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