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В Баку прошла встреча азербайджанских и российских моряков

В Баку прошла встреча азербайджанских и российских моряков Состоялась рабочая встреча главы военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации с командованием ВМС Азербайджана, находящимся в нашей стране с дружественным визитом.
Армия
18 сентября 2021 г. 18:56
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских моряков

Состоялась рабочая встреча главы военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации с командованием ВМС Азербайджана, находящимся в нашей стране с дружественным визитом.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Командующий Национальной гвардией Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию во главе с капитаном 2-го ранга Каспийской флотилии ГНБ России капитаном Владимиром Зайцевым.

На встрече обсуждались дружеские отношения между Вооруженными силами Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan və Rusiya hərbi dənizçilərinin görüşü keçirilib

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