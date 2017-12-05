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    В Баку началось заседание Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне

    На заседании с приветственными речами выступили сопредседатели с обеих сторон и представлены брифинги о состоянии региональной безопасности© Mod.gov.az

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начало свою работу 10-ое заседание Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Сначала участники заседания, посетив Аллею почетного захоронения, почтили память и возложили венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Участники также почтили память и возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

    Посетив Аллею шехидов, делегации почтили память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана и возложили венки к памятнику "Вечный огонь". Затем в Аллее шехидов был возложен венок к памятнику, возведенному в честь погибших в 1918 году турецких солдат.

    Затем состоялось пленарное заседание делегаций в расширенном составе, где с приветственными речами выступили сопредседатели с обеих сторон и представлены брифинги о состоянии региональной безопасности.

    Заседание продолжило свою работу в составе рабочих групп.

    В ходе заседания, которое продлится до 7-го декабря, будут обсуждаться текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также вопросы укрепления дружеских отношений между Вооруженными Силами двух стран и основные направления для решения предстоящих задач.

    В ходе обсуждений в рамках военного диалога будут проанализированы работы, проделанные в текущем году и согласован план действий на 2018-й год.

    Отметим, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – начальник главного управления по планам и принципам Генерального Штаба ВС корпусной генерал Явуз Туркгенджи.

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