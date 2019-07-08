В Бакинском гарнизоне прошло совещание по анализу состояния боевой подготовки

В Учебно-образовательном центре Вооруженных Сил состоялось совещание по анализу состояния боевой подготовки и воинской дисциплины в Бакинском гарнизоне по итогам 2-го квартала 2019 года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за 2-й квартал текущего года, а также довел до должностных лиц соответствующие указания в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава и воинской дисциплины, а также организацией на должном уровне процесса подготовки к следующему учебному периоду.

Заместитель министра обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи по укреплению воинской дисциплины среди личного состава, усилению контроля за обеспечением проведения мероприятий по пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, а также строгому выполнению личным составом мер безопасности в ходе практических занятий и учений, повышению профессионализма водительского состава и соблюдению правил дорожного движения.