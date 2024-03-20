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В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю праздника Новруз

В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю праздника Новруз В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск Азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заве
Армия
20 марта 2024 г. 19:08
В Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю праздника Новруз

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск Азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, на мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военных оркестров прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали о торжественном праздновании прихода весны, истории традиций Новруза, отметив, что народ и государство высоко чтят праздник Новруз, являющийся одной из национально-духовных ценностей нашего народа.

Было отмечено, что поздравление Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с праздником Новруз с Площади Победы в городе Ханкенди вызвало душевный подъем у личного состава Азербайджанской армии, как и у всего нашего народа.

На мероприятиях, проводимых в воинских частях на освобожденных от оккупации и других территориях в целях популяризации национально-духовных ценностей, повышения боевого духа и патриотизма, личному составу были переданы поздравления главы нашего государства и министра обороны.

Были представлены концертные программы с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона.

Отметим, что для сохранения здоровья военнослужащих, предотвращения случаев заражения личного состава респираторными вирусными инфекциями, праздничные мероприятия в воинских частях Азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме.

В рамках мероприятий личный состав так же побывал на могилах шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов, поинтересовались их нуждами и пожеланиями, преподнесли подарки по случаю праздника.

На встречах было особо отмечено, что наше государство всегда высоко чтит память шехидов, их семьи и близкие окружены вниманием и заботой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu Novruz bayramını qeyd edib

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