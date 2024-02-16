В азербайджанской армии проводятся командно-штабные мобилизационные учения

В Н-ской воинской части проводятся командно-штабные мобилизационные учения в соответствии с планом подготовки на 2024 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе учений проводятся мероприятия по развертыванию пунктов приема, изучению процесса приема личного состава, мобилизационному комплектованию подразделений и организации боевого слаживания, осуществлению переброски в район оперативного назначения и уточнению расчетов по дислокации на территории, выполнены действия по занятию района оперативного назначения и организации наступательной операции, заслушаны доклады о проделанной деятельности.
Целью учений является уточнение мобилизационных ресурсов и приведение выполняемых мероприятий по мобилизации в соответствие с современными стандартами.