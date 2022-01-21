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В Азербайджане уменьшилось количество преступлений при несении военной службы

В Азербайджане уменьшилось количество преступлений при несении военной службы В результате эффективного сотрудничества с соответствующими государственными органами количество зарегистрированных в 2021 году преступлений против порядка подчиненности снизилось на 6% по сравнению с 2020 годом.
Армия
21 января 2022 г. 15:31
В Азербайджане уменьшилось количество преступлений при несении военной службы

В результате эффективного сотрудничества с соответствующими государственными органами количество зарегистрированных в 2021 году преступлений против порядка подчиненности снизилось на 6% по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Валиев.

По его словам, также на 42,4% снизилось количество преступлений, связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, и на 25% уменьшилось число преступлений в форме уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы.

Кроме того, на 20,8% стало меньше преступлений по нарушениям правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, на 17,6% - случаев злоупотребления служебным положением или превышении должностных полномочий, на 7,1% - халатности и умышленного нанесения тяжких телесных повреждениях, на 25% - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi cinayətlər azalıb

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