В Азербайджане пройдут международные военные игры АрМИ-2018

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Армейские международные игры (АрМИ) пройдут в период с 28 июля по 11 августа 2018 года на территории шести государств: России, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана и Китая, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В Москве прошла конференция под председательством начальника Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева по подготовке к АрМИ-2018. В ней приняли участие делегации военных ведомств Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, на территории которых планируется проведение ряда конкурсов, а также военные атташе других стран Азии, Африки, Европы и Америки.

Генерал-лейтенант И.Бувальцев отметил, что для участия в играх на 1 марта 2018 года подали заявки 74 команды из девяти государств.

В ходе игр пройдет 28 международных конкурсов, 17 из которых – на территории России.

В рамках конференции генерал-лейтенант И. Бувальцев отметил, что АрМИ "способствуют повышению уровня боевой подготовки участников и, что не менее важно, служат укреплению дружбы, взаимопонимания между военнослужащими разных стран".