В Азербайджан прибыл командующий Военно-морскими силами Турции

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морскими силами Турецкой Республики адмирал флота Бюлент Бостаноглу прибыл сегодня в Азербайджан с официальным визитом. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча гостя в министерстве обороны.

Предусмотрено также ознакомление делегации, возглавляемой адмиралом Б. Бостаноглу, с Командованием ВМС Азербайджана и Азербайджанским высшим военным училищем имени Гейдара Алиева.

Визит продлится до 14 апреля.