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    В Азербайджан прибыл командующий Военно-морскими силами Турции

    В рамках визита запланирована встреча гостя в министерстве обороны

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морскими силами Турецкой Республики адмирал флота Бюлент Бостаноглу прибыл сегодня в Азербайджан с официальным визитом. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита запланирована встреча гостя в министерстве обороны.

    Предусмотрено также ознакомление делегации, возглавляемой адмиралом Б. Бостаноглу, с Командованием ВМС Азербайджана и Азербайджанским высшим военным училищем имени Гейдара Алиева.

    Визит продлится до 14 апреля.

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