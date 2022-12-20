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В армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы

В армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской Армии проводятся учебно-методические сборы с начальниками отделов по идеологической и морально-психологической подготовке объединений, соединений, воинских частей.
Армия
20 декабря 2022 г. 17:49
В армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы с начальниками отделов по идеологической и морально-психологической подготовке объединений, соединений, воинских частей.

Об этом Report передает со ссылкой на Минобороны.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал собравшихся о проделанной работе в сфере идеологической и морально-психологической подготовки.

Он отметил, что после победы в Отечественной войны продолжаются реформы в направлении обеспечения высокой боевой подготовки азербайджанской армии.

Далее военнослужащие, занявшие высокие места в конкурсе "Лучший психолог года", были награждены согласно приказу заместителя министра обороны – начальника Генштаба.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİdeoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə zabitlər və psixoloqlar ilə təlim-metodiki toplantı keçirilir

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