В Анкаре обсудили азербайджано-грузино-турецкое военное сотрудничество

В рамках официального визита в Турцию министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили состоялась встреча с министром нацбезопасности этой страны Хулуси Акаром.

Как передает местное бюро Report, информацию об этом распространило Министерство обороны Грузии.

На встрече в формате тет-а-тет были осуждены вопросы укрепления сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

И.Гарибашвили выразил турецкой стороне благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он сообщил турецкой стороне о реформах, проведенных в сфере оборонных сил Грузии.

Стороны также обсудили важность сотрудничества Турции и Грузии в сфере военного образования и углубление связей в данной области. Особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в формате Азербайджан-Грузия-Турция, подчеркнув значимость такого сотрудничества.

На встрече в расширенном составе состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере обороны между Грузией и Турцией и будущим планам.