​Упразднены две организации комитета объединенной профсоюзной организации министерства обороны Азербайджана

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Во время выборов в профсоюзные организации объединенного профсоюзного комитета министерства обороны Азербайджана в 2 организациях произошла смена председателей.

Как сообщает Report со ссылкой на газету “Azərbaycan Ordusu”, об этом заявила председатель комитета Абият Агададашова.

Она отметила что, во время выборов 57 председателей переизбраны на свои должности на новый срок.

"В нынешнем году в воинских частях и соединениях созданы 5 новых организаций. Наши ряды расширились. А 2 организации упразднены. Несмотря на то, что эти организации упразднены, однако мы постарались обеспечить всех членов организации работой в других воинских частях, нам это удалось, хотя и не полностью", - сказала председатель.