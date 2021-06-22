Учения ВМС продолжились ночными стрельбами - ФОТО

Продолжаются тактические учения с участием отряда боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС), отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морской пехоты

Продолжаются тактические учения с участием отряда боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС), отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морской пехоты.

Как передает Report, была выполнена очередная задача в рамках первой фазы учений – ночные бои.

В ходе выполнения задач по поражению воздушных и подводных целей применялись глубинные бомбы против подводных лодок условного противника. В то же время ВМС Азербайджана выполнили задачу по установке тепловых и радиолокационных заграждений от ударов авиации.

После этого в соответствии с планом были произведены выстрелы по выявленным целям. Задачу успешно выполнила группа боевых кораблей.

Таким образом, все задачи первого этапа тактических учений ВМФ были выполнены.

Отметим, что учения продлятся до 23 июня. Задания по второму этапу учений будут выполнены завтра.