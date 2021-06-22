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Учения ВМС продолжились ночными стрельбами - ФОТО

Учения ВМС продолжились ночными стрельбами - ФОТО Продолжаются тактические учения с участием отряда боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС), отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морской пехоты
Армия
22 июня 2021 г. 21:10
Учения ВМС продолжились ночными стрельбами - ФОТО

Продолжаются тактические учения с участием отряда боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС), отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морской пехоты.

Как передает Report, была выполнена очередная задача в рамках первой фазы учений – ночные бои.

В ходе выполнения задач по поражению воздушных и подводных целей применялись глубинные бомбы против подводных лодок условного противника. В то же время ВМС Азербайджана выполнили задачу по установке тепловых и радиолокационных заграждений от ударов авиации.

После этого в соответствии с планом были произведены выстрелы по выявленным целям. Задачу успешно выполнила группа боевых кораблей.

Таким образом, все задачи первого этапа тактических учений ВМФ были выполнены.

Отметим, что учения продлятся до 23 июня. Задания по второму этапу учений будут выполнены завтра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Dəniz Qüvvələrinin təlimləri gecə atışları ilə davam edib 

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