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Турецкая STM спроектировала военный катер для нужд ВС Азербайджана

Турецкая STM спроектировала военный катер для нужд ВС Азербайджана Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.
Армия
6 сентября 2022 г. 19:21
Турецкая STM спроектировала военный катер для нужд ВС Азербайджана

Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, компания STM представила свою продукцию на 4-й Международной оборонной выставке (ADEX-2022) в Баку.

В линейке продукции STM представлены также малогабаритная подводная лодка STM500, фрегат MİLGEM, квадракоптеры TOGAN и KARGU, БПЛА-камикадзе ALPAGU.

Генеральный директор компании STM Озгюр Гюлерйюз рассказал журналистам, что рад находиться в братской стране. По его словам, представители компании расскажут на выставке ADEX-2022 о характеристиках и преимуществах своей продукции, в частности БПЛА KARGU, ALPAGU и TOGAN.

Он подчеркнул, что STM тесно сотрудничает с Азербайджаном, и спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.

"Мы разработали катер в соответствии с нуждами азербайджанских братьев. Катер полностью выполнен в соответствии с их требованиями", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish company designs military boat for Azerbaijani Armed Forces
Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üçün hərbi kater hazırlayıb

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