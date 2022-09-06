Турецкая STM спроектировала военный катер для нужд ВС Азербайджана

Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.

Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, компания STM представила свою продукцию на 4-й Международной оборонной выставке (ADEX-2022) в Баку.

В линейке продукции STM представлены также малогабаритная подводная лодка STM500, фрегат MİLGEM, квадракоптеры TOGAN и KARGU, БПЛА-камикадзе ALPAGU.

Генеральный директор компании STM Озгюр Гюлерйюз рассказал журналистам, что рад находиться в братской стране. По его словам, представители компании расскажут на выставке ADEX-2022 о характеристиках и преимуществах своей продукции, в частности БПЛА KARGU, ALPAGU и TOGAN.

Он подчеркнул, что STM тесно сотрудничает с Азербайджаном, и спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд ВС Азербайджана.

"Мы разработали катер в соответствии с нуждами азербайджанских братьев. Катер полностью выполнен в соответствии с их требованиями", - сказал он.