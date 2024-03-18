Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы

НАТО считает, что каждое государство может выбирать свой путь. У альянса много партнеров, и Азербайджан входит в их число.

НАТО считает, что каждое государство может выбирать свой путь. У альянса много партнеров, и Азербайджан входит в их число.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта в интервью Азербайджанскому Телевидению (АзТВ).

Он отметил, что Азербайджан не намерен вступать в НАТО.

"Эта страна находится вне каких-либо военных союзов. Мы уважаем суверенное решение Азербайджана. Но, конечно, когда речь идет о таких странах, как Финляндия и Швеция, то они отказались от нейтралитета. В таком случае двери альянса открыты для них, и это не означает агрессивное расширение НАТО на Восток. Это означает, что страны, расположенные к востоку от НАТО, хотят быть частью организации, и мы рассматриваем их как своих союзников", - отметил Столтенберг.