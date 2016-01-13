Командующий ВМС Пакистана завтра прибудет в Азербайджан

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морскими силами Пакистана, адмирал Мухаммед Закауллах совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, адмирал прибудет в Баку 14 января.

В ходе визита М.Закауллах проведет встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром оборонной промышленности Явером Джамаловым, командованием ВМС Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере.