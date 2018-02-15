Сотрудник Аппарата Омбудсмена посетил военный госпиталь

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена Фазаил Гасанов и представители министерства обороны Азербайджана согласно плану, посетили Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Ознакомившись с ситуацией в отделах и отделениях, оснащенных отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, представители также были проинформированы о ежедневной деятельности персонала. Выразив удовлетворение беседой с медицинским персоналом и созданными здесь условиями, Ф.Гасанов подчеркнул, что остался полностью доволен обстановкой.